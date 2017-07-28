Путин разрешил.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому порог "невыездной" задолженности повышается с 10 000 до 30 000 рублей, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, согласно документу, послабление не коснется должников по алиментам, возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного и (или) морального вреда. Они, как и раньше, не смогут выехать за рубеж при задолженности свыше 10 000 рублей.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой РФ и Советом Федерации. Он вступит в силу с 1 октября 2017 года.



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