В Берлине открыли бункер ГитлераСегодня в 08:32
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С его личной комнатой.
В столице Германии открыт музей, которому гарантирован поток туристов. Это - бункер, в котором Адольф Гитлер пережидал бомбардировки и закончил свою жизнь.
Как сообщает Рейтер, экспозиция "Гитлер - как это могло случиться?" значительный акцент делает на массовом уничтожении евреев в концлагерях.
Но главным экспонатом яаляется воссозданная комната, в которой лидер нацистской Германии провел свои последние дни в 1945 году.
За два месяца с момента запуска проекта его посетили около 20 000 человек, сообщает "Уралинформбюро".
Фото: Fabrizio Bensch, reuters.com
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