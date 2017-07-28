С его личной комнатой.

В столице Германии открыт музей, которому гарантирован поток туристов. Это - бункер, в котором Адольф Гитлер пережидал бомбардировки и закончил свою жизнь.

Как сообщает Рейтер, экспозиция "Гитлер - как это могло случиться?" значительный акцент делает на массовом уничтожении евреев в концлагерях.

Но главным экспонатом яаляется воссозданная комната, в которой лидер нацистской Германии провел свои последние дни в 1945 году.

За два месяца с момента запуска проекта его посетили около 20 000 человек, сообщает "Уралинформбюро".

Фото: Fabrizio Bensch, reuters.com