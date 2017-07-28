×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Берлине открыли бункер ГитлераСегодня в 08:32

  • Текст

С его личной комнатой.

В столице Германии открыт музей, которому гарантирован поток туристов. Это - бункер, в котором Адольф Гитлер пережидал бомбардировки и закончил свою жизнь.

Как сообщает Рейтер, экспозиция "Гитлер - как это могло случиться?" значительный акцент делает на массовом уничтожении евреев в концлагерях.

Но главным экспонатом яаляется воссозданная комната, в которой лидер нацистской Германии провел свои последние дни в 1945 году.

За два месяца с момента запуска проекта его посетили около 20 000 человек, сообщает "Уралинформбюро".

Фото: Fabrizio Bensch, reuters.com

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×