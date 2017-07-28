Как и другие места массового скопления людей.

В ближайшие несколько лет в аэропортах, поликлиниках, театрах, а также стадионах и вокзалах появятся автоматические наружные дефибрилляторы (АНД). Инициатива по размещению в местах массового скопления людей реанимационного оборудования прорабатывается в Минздраве и Минпромторге, пишут "Известия".

Планируется, что навыками оказания первой медицинской помощи и работы с АНД будут владеть полицейские, охранники торговых центров, проводники поездов, стюардессы и сотрудники театров. В будущем основам экстренной реанимации обучат и школьников.

На сегодня оказать подобную помощь должен уметь любой врач - от стоматолога до нейрохирурга, передает "Уралинформбюро".

Загвоздка в том, что отечественная промышленность пока не выпускает соответствующие современным требованиям дефибрилляторы, а заграничные стоят слишком дорого.

Стоит отметить, что вскоре помощь при остановке сердца можно будет получить в прямом смысле с небес. Аэрокосмическая лаборатория Московского технологического института (МТИ) совместно с "Альтомедикой" разработала дрон-реаниматор.

Квадрокоптер, способный провести сердечно-легочную реанимацию, в кратчайшие сроки доберется до нужного места в радиусе 50 километров. Встречающему его человеку достаточно наложить одноразовые электроды на тело больного и выполнить голосовые и визуальные подсказки. Дефибриллятор самостоятельно проанализирует ЭКГ, сохранит данные для врача и при необходимости произведет серию электроразрядов.

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