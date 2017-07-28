Речь идет только о Wi-Fi.

Интернет в российских деревнях с населением от 250 до 500 человек станет бесплатным. Об этом сообщил президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский на встрече с Дмитрием Медведевым. Премьер-министр инициативу поддержал.

Ожидается, что уже с 1 августа 2017 года пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, где ранее действовал тариф в размере 45 рублей в месяц, станет бесплатным.

"Мы видим, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, есть ограничения по точкам приема платежей – там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов", - объяснил решение глава компании Михаил Осеевский.