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Знойные выходные порадуют свердловчанСегодня в 10:06

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Небольшие дожди - не помеха.

Погода на Среднем Урале к концу июля "раскочегарилась". Последний уик-энд месяца станет поистине знойным - воздух прогреется до 28 градусов выше нуля. Правда, местами пройдут небольшие дожди, но к ним этим летом уральцы уже привыкли. Возможны грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Екатеринбургу обещают 27-градусную жару. Спасением от нее станут кратковременные дожди. Днем в воскресенье синоптики сулят грозу.

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