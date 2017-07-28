На 2 недели.

28 июля в Нижнем Тагиле стартует ремонт главной улицы города - 2-километрового проспекта Ленина. 31 июля в 20.00 начнется демонтаж бордюрного камня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации. За следующие 10 ночей рабочие уберут старые плиты, уложенные между трамвайными путями.

Работы будут проходить с 22.00 до 5.00. Из-за этого трамваи по Ленина будут прекращать движение на час раньше. Днем же улицу для транспорта перекрывать не будут.

Делать ремонт проспекта ночью решено из-за сжатых сроков. Администрация просит жителей с пониманием отнестись к неудобствам.