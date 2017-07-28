Строители завода "Ямал СПГ" объявили голодовкуСегодня в 11:04
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3 месяца сидят без зарплаты.
27 июля в поселке Саббета на Ямале вахтовики, возводящие завод "Ямал СПГ" по переработке сжиженного газа, объявили голодовку. Рабочие не видели зарплату за последние 3 месяца. С просьбой помочь мужчины обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Видео с обращением выложили в сеть. В акции протеста участвуют 9 человек.
"Мы писали в прокуратуру, звонили вам на горячую линию, в трудовой комитет. Но более трех месяцев никто не может дать нам ответ, когда мы получим свои деньги", – рассказывают вахтовики.
Стоит отметить, шесть недель назад на этом же объекте рабочие уже объявляли голодовку. Тогда участники акции получили свои деньги. Но 300 вахтовиков, которые были в тот момент дома, так зарплат и не увидели, передает "Уралинформбюро".
Подрядчик на строительстве завода - "РСК-Логистик". Как ранее сообщала пресс-служба губернатора ЯНАО, "Ямал СПГ" все обязательства перед подрядчиком выполнила, и задолженностей у оператора нет.
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Ну так а чего эти 300 вахтовиков из дома не устривают петиции под окнами РСК? Чего они послали несколько человек голодать и решать их проблему? Это какой то детский сад, только людей жалко, сидят там голодают за 300 человек.ответить
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