3 месяца сидят без зарплаты.

27 июля в поселке Саббета на Ямале вахтовики, возводящие завод "Ямал СПГ" по переработке сжиженного газа, объявили голодовку. Рабочие не видели зарплату за последние 3 месяца. С просьбой помочь мужчины обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Видео с обращением выложили в сеть. В акции протеста участвуют 9 человек.

"Мы писали в прокуратуру, звонили вам на горячую линию, в трудовой комитет. Но более трех месяцев никто не может дать нам ответ, когда мы получим свои деньги", – рассказывают вахтовики.

Стоит отметить, шесть недель назад на этом же объекте рабочие уже объявляли голодовку. Тогда участники акции получили свои деньги. Но 300 вахтовиков, которые были в тот момент дома, так зарплат и не увидели, передает "Уралинформбюро".

Подрядчик на строительстве завода - "РСК-Логистик". Как ранее сообщала пресс-служба губернатора ЯНАО, "Ямал СПГ" все обязательства перед подрядчиком выполнила, и задолженностей у оператора нет.