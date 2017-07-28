На 200 миллионов рублей.

27 июля 2017 года специалисты холдинга "ГАЗЭКС" выпустили в реку Чусовая 5 820 мальков стерляди. Для доставки рыбок к новому месту обитания развернулась целая спецоперация, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

Молодь транспортировали в специальном автомобиле от места выращивания - Рефтинского рыбхоза до окрестностей Первоуральска.

Мальков напоследок взвесили и осторожно, по специальному "коридору", отправили в самостоятельное плавание.

Процесс был организован под присмотром комиссии Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Организаторы экологической акции надеются, что осетровые приживутся в новых условиях. На возрождение поголовья стерляди в Чусовой холдингом "ГАЗЭКС" было выделено 200 тысяч рублей.