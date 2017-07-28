×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские газовики запустили стерлядь в ЧусовуюСегодня в 11:40

  • Текст

На 200 миллионов рублей.

27 июля 2017 года специалисты холдинга "ГАЗЭКС" выпустили в реку Чусовая 5 820 мальков стерляди. Для доставки рыбок к новому месту обитания развернулась целая спецоперация, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

Молодь транспортировали в специальном автомобиле от места выращивания - Рефтинского рыбхоза до окрестностей Первоуральска.

Мальков напоследок взвесили и осторожно, по специальному "коридору", отправили в самостоятельное плавание.

Процесс был организован под присмотром комиссии Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Организаторы экологической акции надеются, что осетровые приживутся в новых условиях. На возрождение поголовья стерляди в Чусовой холдингом "ГАЗЭКС" было выделено 200 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×