Женщинам хоть бы хны.

Риск погрузиться в депрессию у мужчин-сладкоежек на четверть выше, чем у их товарищей. Исследователи Университетского колледжа Лондона подтвердили эту теорию, передает "Уралинформбюро".

В течение 20 лет ученые наблюдали за пищевыми пристрастиями и психическим здоровьем более чем 5 тысяч мужчин и 2 тысяч женщин. Выяснилось, что представители сильного пола, съедавшие свыше 67 граммов сахара в день, имели на 23% больше шансов через 5 лет заработать депрессию, чем их "коллеги" употреблявшие менее 39,5 грамма продукта в сутки.

Какой-либо связи между поеданием сладостей и расстройствами настроения у женщин обнаружено не было.