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Юные магнитогорцы запомнят "Нескучные каникулы" Сегодня в 13:42

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Надолго.

31 июля в магнитогорском Детском центре летнего досуга "Нескучные каникулы" стартует вторая смена под названием "Эволюция". Каждый отряд создаст свою цивилизацию и за две недели продемонстрирует ее развитие.

Центр принимает воспитанников 6-14 лет на базе Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. Для детей руководителями творческих коллективов ДКМ разработана специальная программа. В нее входят поездка в загородный питомник "Белый лекарь" - для воспитания гуманного отношения к животным, походы в аквапарк и "Космоленд", прогулки в парке "Лукоморье" и "попрыгушки" на батутах. Не дадут заскучать творческие задания, массовые мероприятия и встречи с интересными людьми.

Трижды в день - на завтрак, обед и ужин - юных магнитогорцев ждут за красиво сервированными столами в кафе "Романс". Для удобства работающих родителей детей принимают с половины восьмого утра, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Участники первой смены "Киномания" снимали кино. Дети учились делать правильные селфи, брали мастер-класс у актеров театр "Буратино". Во время шоу "Голос" они примерили роли режиссеров и операторов. Итогом ежедневной работы стал яркий фильм.

14 августа начнется экологическая смена. Воспитанников "Нескучных каникул" ждут выращивание тотемного растения, походы в экопарк, экоквесты и спортивные состязания.

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