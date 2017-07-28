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"Ростелеком" заплатит 100 тысяч за падение школьника в колодецСегодня в 13:49

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В Екатеринбурге.

В столице Урала прокуратура через суд добивается от "Ростелекома" компенсации морального вреда упавшему в открытый колодец ребенку.

8-летний мальчик провалился в не закрытый крышкой люк напротив дома №81 по проспекту Космонавтов 10 июля 2017 года. Его спасли прохожие.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что владельцем колодца кабельной канализации является ПАО "Ростелеком". Компания не обеспечила необходимые меры по обеспечению безопасности, в частности, не оборудовала крышкой, которую нельзя утащить или открыть.

В настоящее время люк закрыт, а руководителю "Ростелекома" направлено представление об устранении выявленных нарушений. В суд подан иск о возмещении ребенку морального вреда в размере 100 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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