На 6 000 гектаров.

Правительство Свердловской области поддержало проект постановления об увеличении границы природного парка "Оленьи ручьи". Соответствующий документ был принят 28 июля на заседании кабмина.

"Изменение границ парка обусловлены необходимостью его расширения. В результате площадь парка увеличится на 6 171 гектар. Никаких дополнительных финансовых средств на это не требуется", - уточнил министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

На данный момент площадь природного парка - 12,7 тысяч гектаров. Предположительно, его территорию расширят в сторону реки Бардым и города Михайловска.