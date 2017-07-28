Ученые не могут объяснить - почему.

В ямальском поселке Сабетта вахтовики сняли на видео необычное природное явление. Судя по кадрам, земля вдруг стала мягкой и заколыхалась под ногами рабочего.

Видео: Vyacheslav Egorov, YouTube

Директор Российского центра освоения Арктики Андрей Барышников заявил "Уралинформбюро", что никогда не сталкивался с подобным явлением.

"Сложно сказать, с чем это связано. Чтобы сделать выводы о природе явления, нужно выезжать на место и провести исследование", - добавил Барышников.

Стоит отметить, что в последнее время на Ямале регулярно находят воронки. В конце июня 2017 года в 34 километрах от села Сеяха после взрыва сопки образовался провал глубиной 50 метров. Грунт и глыбы вечной мерзлоты разбросало на 300 метров вокруг. Всего в регионе известно о 6 глубоких воронках.