×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Ямале "поплыла" земляСегодня в 14:09

  • Текст

Ученые не могут объяснить - почему.

В ямальском поселке Сабетта вахтовики сняли на видео необычное природное явление. Судя по кадрам, земля вдруг стала мягкой и заколыхалась под ногами рабочего.

Видео: Vyacheslav Egorov, YouTube

Директор Российского центра освоения Арктики Андрей Барышников заявил "Уралинформбюро", что никогда не сталкивался с подобным явлением.

"Сложно сказать, с чем это связано. Чтобы сделать выводы о природе явления, нужно выезжать на место и провести исследование", - добавил Барышников.

Стоит отметить, что в последнее время на Ямале регулярно находят воронки. В конце июня 2017 года в 34 километрах от села Сеяха после взрыва сопки образовался провал глубиной 50 метров. Грунт и глыбы вечной мерзлоты разбросало на 300 метров вокруг. Всего в регионе известно о 6 глубоких воронках.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×