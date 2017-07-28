×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Школьники оккупировали радиотехникум в ЕкатеринбургеСегодня в 14:30

  • Текст

Абитуриентов "слишком" много.

Желающих поступить в Уральский радиотехнический техникум им А.С. Попова в этом году оказалось вдвое больше обычного. Уже сейчас заявление подали более 1600 школьников. Об этом "Уралинформбюро" сообщила директор техникума Любовь Самсонова.

"При этом идут отличники. У нас 13 человек с красными аттестатами в этом году. Обычно – только 1-2, – уточнила глава учебного заведения. – Из-за такого количества желающих мы откроем еще 3 или 4 дополнительные группы для обучения на платной основе".

Повышенный интерес к техникуму директор объясняет успехами студентов на международных профессиональных чемпионатах и 100% трудоустройством выпускников. Желающие же после окончания учебы могут поступить в профильные вузы без ЕГЭ – только по внутреннему экзамену вуза. "А это значительно легче. Плюс для выпускников техникумов формируют специальные группы, и учиться им на год меньше", – подчеркнула Самсонова.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×