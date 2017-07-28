Абитуриентов "слишком" много.

Желающих поступить в Уральский радиотехнический техникум им А.С. Попова в этом году оказалось вдвое больше обычного. Уже сейчас заявление подали более 1600 школьников. Об этом "Уралинформбюро" сообщила директор техникума Любовь Самсонова.

"При этом идут отличники. У нас 13 человек с красными аттестатами в этом году. Обычно – только 1-2, – уточнила глава учебного заведения. – Из-за такого количества желающих мы откроем еще 3 или 4 дополнительные группы для обучения на платной основе".

Повышенный интерес к техникуму директор объясняет успехами студентов на международных профессиональных чемпионатах и 100% трудоустройством выпускников. Желающие же после окончания учебы могут поступить в профильные вузы без ЕГЭ – только по внутреннему экзамену вуза. "А это значительно легче. Плюс для выпускников техникумов формируют специальные группы, и учиться им на год меньше", – подчеркнула Самсонова.