Поля ушли под воду.

В Курганской области из-за капитального ремонта федеральной трассы ушли под воду фермерские угодья возле деревни Шевелева, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона.

Как рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Трифонов, сточные трубы, проходящие под дорогой, оказались выше уровня стока на 85 сантиметров. И теперь вода, которая раньше уходила беспрепятственно, заливает фермерские поля, урожай на них гибнет. Кроме того, фермер пожаловался на отсутствие блоковых съездов к населенному пункту.

Подрядчики настаивают на своей правоте – по их словам, ремонт осуществляется по проекту, который прошел госэкспертизу.

Выехавший на место губернатор Курганской области Алексей Кокорин признал, что сточные трубы проложены неправильно. "Село оказалось полностью отрезано, люди не могут проехать к своим хозяйствам. Это недопустимо, мы ситуацию возьмем на контроль. С Федеральным дорожным агентством компромисс найдем. Я завтра буду связываться с генеральным подрядчиком, который выиграл конкурс", - заявил глава региона.



Фото: kurganobl.ru