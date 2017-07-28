Заразились уже десятки.

В Челябинске из-за роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией главный санитарный врач региона ввел ряд специальных мер, которые должны остановить ее распространение.

Руководству детских и образовательных учреждений запрещено допускать больных детей в группы. Также они должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Более бдительными следует быть и врачам при подозрении на энтеровирусную инфекцию. Коммунальщикам поручили усилить контроль за качеством питьевой воды.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областном управлении Роспотребнадзора, с начала текущего года в Челябинске зарегистрировано 32 случая инфекции. Из них 15 случаев - заражения менингитом. Один ребенок скончался. Часть челябинских детских садов уже закрыли на карантин.

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