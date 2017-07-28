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В Челябинске жители новостроек страдают из-за бездорожьяСегодня в 17:12

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В межсезонье горожане "плавают" в грязи.

В Челябинские жители новостроек, расположенных на улицах Гранитной и Энергетиков, не могут добраться до своих домов из-за бездорожья.

"Микрорайон построили на 3 тысячи семей, 6 домов, 90% населения - семьи с малолетними детьми. В межсезонье мы плаваем по грязи, машины ломаются, оставляя на этой горе-дороге свои запчасти, летом задыхаемся в пыли, зимой соскальзываем под колеса мимоидущих машин. Мы уже который раз своими силами заказываем грейдер и покупаем отсыпку, чтобы хоть немного улучшить проезд и проходы для пешеходов. Нет ни освещения, ни дороги", - пожаловались горожане активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского ОНФ, эти улицы нанесли на "Карту убитых дорог". За их ремонт проголосовало наибольшее число жителей.

Всего челябинцы высказали недовольство 280 дорогами. В черном списке также оказались улицы Радонежская, Руставели и Кронштадтская, шоссе Металлургов. При этом в планах мэрии - привести в порядок только 13 проезжих частей. Средства на эти цели выделила Москва в рамках программы "Безопасные и качественные дороги".

В ходе рейда активисты проехались и по улицам Екатеринбурга. В целом, они отметили улучшение ситуации с качеством покрытия дорог по сравнению с 2015 годом.

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