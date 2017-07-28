Энергетики Западной Сибири просят не приближаться к ЛЭПСегодня в 17:06
- Текст
Чтобы избежать ЧП.
Сотрудники филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири просят соблюдать правила поведения в охранных зонах ЛЭП и других энергообъектов. Речь идет о территории вдоль воздушных линий электропередачи по обе стороны от крайних проводов: для линий 110 кВ - 20 метров, для ЛЭП 220 кВ - 25 метров, для линий 500 кВ - 30 метров.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, нельзя жечь траву, разводить открытый огонь, складывать мусор и бросать на провода посторонние предметы.
Кроме того, без разрешения энергетиков не допускается строительство, ремонт или снос сооружений, проведение горных, взрывных, мелиоративных работ. Ограничения есть при посадке и вырубке деревьев и кустарников.
Запрещен проезд большегрузных машин и механизмов, превышающих в высоту 4,5 метра. Не следует и перекрывать подъездные пути к ЛЭП, хранить около них горюче-смазочные материалы, торф, дрова и прочее.
Специалисты просят родителей рассказать детям об опасности игр вблизи энергообъектов. Недопустимо проникать на электроподстанции, открывать электрощитки, стрелять из рогаток по изоляторам на опорах, рыбачить вблизи ЛЭП и разбивать палатки.
При обнаружении возгорания около ЛЭП энергетики просят отойти в безопасное место и вызвать сотрудников пожарной охраны по телефону 01 или 112. Также необходимо сообщить дежурному диспетчеру МЭС Западной Сибири по телефону (3462) 777-552 или на горячую линию 8-800-200-72-27.
Следует отметить, что за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, предусмотрены штрафы. Гражданам придется выложить от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 40 до 50 тысяч, юрлицам - от 350 до 400 тысяч рублей. За повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт грозит уголовная ответственность.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:35
Генконсульство США в Екатеринбурге ждет сокращение
Штата дипломатов.Сегодня в 17:18
В Тобольске погиб упавший в коллектор рабочий
Второй серьезно пострадал.Сегодня в 17:14
Муниципальный фильтр в Пермском крае "отсеял" кандидатов
Двое оказались не у дел.Сегодня в 17:12
В Челябинске жители новостроек страдают из-за бездорожья
В межсезонье горожане "плавают" в грязи.Сегодня в 17:06
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:06
Энергетики Западной Сибири просят не приближаться к ЛЭП
Чтобы избежать ЧП.Сегодня в 16:59
В Прикамье беглого преступника нашли на остановке
Спящим.Сегодня в 16:36
На Среднем Урале подростки разбились на угнанном ВАЗе
Один погиб.Сегодня в 16:29
В Челябинске из-за опасной инфекции введен "особой режим"
Заразились уже десятки.Сегодня в 16:17
Свердловские инспекторы ГИБДД устроят облаву на автобусников
Число ДТП с их участием неуклонно растет.Сегодня в 16:13
Первый том трилогии писателя из Роспана вышел из печати
"Бытие" уже можно подержать в рукахСегодня в 16:06
Суд ужесточил приговор угрожавшему убить 4-летнего сына тюменцу
Его отправили в колонию.Сегодня в 15:50
Курганские строители в ходе ремонта трассы затопили урожай
Поля ушли под воду.Сегодня в 15:34
Тайской массажистке в Екатеринбурге грозит "уголовка" за сломанный позвоночник
И жизнь в колонии.Сегодня в 14:55
Екатеринбуржцы "утонули" на улице Белореченской
В горячей воде.
Главные новости
- Сегодня в 17:35Генконсульство США в Екатеринбурге ждет сокращение
- Сегодня в 14:50Свердловская прокуратура проверит стройку Плаксина
- Сегодня в 14:30Школьники оккупировали радиотехникум в Екатеринбурге
- Сегодня в 14:16Свердловский избирком пересчитал рубли кандидатов в губернаторы
- Сегодня в 12:47Куйвашев выгонит членов правительства из кабинетов
Аналитика
Большой Полет шансонье Новикова
Смотрите и удивляйтесь.
Свердловские мэры ушли в "откос"
А ученые отказались от Марса.
Серовская свинья олигарха Аристова умерла?
Расследование "Уралинформбюро".