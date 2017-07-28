Чтобы избежать ЧП.

Сотрудники филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири просят соблюдать правила поведения в охранных зонах ЛЭП и других энергообъектов. Речь идет о территории вдоль воздушных линий электропередачи по обе стороны от крайних проводов: для линий 110 кВ - 20 метров, для ЛЭП 220 кВ - 25 метров, для линий 500 кВ - 30 метров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, нельзя жечь траву, разводить открытый огонь, складывать мусор и бросать на провода посторонние предметы.

Кроме того, без разрешения энергетиков не допускается строительство, ремонт или снос сооружений, проведение горных, взрывных, мелиоративных работ. Ограничения есть при посадке и вырубке деревьев и кустарников.

Запрещен проезд большегрузных машин и механизмов, превышающих в высоту 4,5 метра. Не следует и перекрывать подъездные пути к ЛЭП, хранить около них горюче-смазочные материалы, торф, дрова и прочее.

Специалисты просят родителей рассказать детям об опасности игр вблизи энергообъектов. Недопустимо проникать на электроподстанции, открывать электрощитки, стрелять из рогаток по изоляторам на опорах, рыбачить вблизи ЛЭП и разбивать палатки.

При обнаружении возгорания около ЛЭП энергетики просят отойти в безопасное место и вызвать сотрудников пожарной охраны по телефону 01 или 112. Также необходимо сообщить дежурному диспетчеру МЭС Западной Сибири по телефону (3462) 777-552 или на горячую линию 8-800-200-72-27.

Следует отметить, что за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, предусмотрены штрафы. Гражданам придется выложить от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 40 до 50 тысяч, юрлицам - от 350 до 400 тысяч рублей. За повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт грозит уголовная ответственность.