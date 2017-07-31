Ненадолго.

Летняя жара не задержится на Среднем Урале надолго - к выходным станет ощутимо прохладнее.

Днем 31 июля воздух прогреется до плюс 28 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Август начнется с 29-градусного зноя, пережить который помогут небольшие осадки, вероятность гроз сохранится, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге первый день рабочей недели будет сухим и жарким - до 27 градусов выше нуля. Во вторник столбики термометров поднимутся еще на градус, но начнутся дожди, которые, по данным портала Gismeteo.ru, задержатся до воскресенья. В среду станет немного прохладнее - до плюс 25. К выходным градусники будут показывать всего лишь 19 градусов со знаком "плюс".