В Екатеринбурге закрыли аварийный съезд с Кольцовского трактаСегодня в 09:32
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На Яблоневую.
В Екатеринбурге закрыли съезд с Кольцовского тракта на улицу Яблоневую, ставший яблоком раздора между чиновниками и инспекторами ГИБДД, передает "Уралинформбюро".
Участок считается аварийным. При его проектировании были допущены серьезные нарушения: дорожники не предусмотрели переходно-скоростные полосы.
В 2011 году проезд уже перегораживали металлоконструкциями. Недовольные автомобилисты выходили на митинг, а также составляли обращение в адрес начальника свердловского УГИБДД Юрия Дёмина, областного Управления автодорог, а также направляли жалобу в прокуратуру. В итоге дорогу все-таки открыли.
По всей видимости, сейчас перекрытие также обернется скандалом. "Сначала типа ремонт, а сейчас закрыли совсем. Хотя глава "Управления автомобильных дорог" обещал, что все сделают по норме и съезд не закроют. Сейчас предлагают двигаться по узкой и убитой Просторной либо через Кладбище ( "Светлый"). Видимо, опять пора на баррикады..." - пишут на форумах горожане.
В областном ГИБДД получить комментарий не удалось.
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Есть огромное число решений. Выгородить съезд с организацией "разгонной" полосы или полностью переустроить съезд - это же возможно! Только тут же нужно поработать, а ещё тяжелее администрации даётся - подумать!!!
Через этот съезд очень хорошо разгружалось "бутылочное горлышко" на мосту ул. Щербакова.
А может там кто-то из чиновников дом купил? Или какому-то чиновнику "поднесли"? Может это для защиты от шума и снижения интенсивности движения на "их" улице?ответить
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