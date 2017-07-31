×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге закрыли аварийный съезд с Кольцовского трактаСегодня в 09:32

На Яблоневую.

В Екатеринбурге закрыли съезд с Кольцовского тракта на улицу Яблоневую, ставший яблоком раздора между чиновниками и инспекторами ГИБДД, передает "Уралинформбюро".

Участок считается аварийным. При его проектировании были допущены серьезные нарушения: дорожники не предусмотрели переходно-скоростные полосы.

В 2011 году проезд уже перегораживали металлоконструкциями. Недовольные автомобилисты выходили на митинг, а также составляли обращение в адрес начальника свердловского УГИБДД Юрия Дёмина, областного Управления автодорог, а также направляли жалобу в прокуратуру. В итоге дорогу все-таки открыли.

По всей видимости, сейчас перекрытие также обернется скандалом. "Сначала типа ремонт, а сейчас закрыли совсем. Хотя глава "Управления автомобильных дорог" обещал, что все сделают по норме и съезд не закроют. Сейчас предлагают двигаться по узкой и убитой Просторной либо через Кладбище ( "Светлый"). Видимо, опять пора на баррикады..." - пишут на форумах горожане.

В областном ГИБДД получить комментарий не удалось.

Ранее по теме:
"Яблоневый" тупик в Екатеринбурге столкнул лбами чиновников и гаишников

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Игорь Сегодня в 11:05

Есть огромное число решений. Выгородить съезд с организацией "разгонной" полосы или полностью переустроить съезд - это же возможно! Только тут же нужно поработать, а ещё тяжелее администрации даётся - подумать!!!

Через этот съезд очень хорошо разгружалось "бутылочное горлышко" на мосту ул. Щербакова.

А может там кто-то из чиновников дом купил? Или какому-то чиновнику "поднесли"? Может это для защиты от шума и снижения интенсивности движения на "их" улице?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×