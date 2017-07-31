На Яблоневую.

В Екатеринбурге закрыли съезд с Кольцовского тракта на улицу Яблоневую, ставший яблоком раздора между чиновниками и инспекторами ГИБДД, передает "Уралинформбюро".

Участок считается аварийным. При его проектировании были допущены серьезные нарушения: дорожники не предусмотрели переходно-скоростные полосы.

В 2011 году проезд уже перегораживали металлоконструкциями. Недовольные автомобилисты выходили на митинг, а также составляли обращение в адрес начальника свердловского УГИБДД Юрия Дёмина, областного Управления автодорог, а также направляли жалобу в прокуратуру. В итоге дорогу все-таки открыли.

По всей видимости, сейчас перекрытие также обернется скандалом. "Сначала типа ремонт, а сейчас закрыли совсем. Хотя глава "Управления автомобильных дорог" обещал, что все сделают по норме и съезд не закроют. Сейчас предлагают двигаться по узкой и убитой Просторной либо через Кладбище ( "Светлый"). Видимо, опять пора на баррикады..." - пишут на форумах горожане.

В областном ГИБДД получить комментарий не удалось.

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