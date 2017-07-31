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Россияне пропустят самое крупное солнечное затмениеСегодня в 09:47

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Его будет видно только в Америке.

Самое длительное солнечное затмение в истории наблюдений произойдет в августе 2017 года. С таким заявлением выступили сотрудники Национальной солнечной обсерватории (США), передает "Уралинформбюро".

В этот раз Луна на полтора часа заслонит светило, а солнечная корона будет в несколько раз больше.

Лицезреть уникальное затмение россиянам не доведется, наблюдать за ним смогут исключительно в США.

Стоит отметить, что замеры солнечной активности в ходе "светопредставления" будет вести телескоп DKIST.

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