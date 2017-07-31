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У россиян будут чаще искать рак Сегодня в 09:39

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В рамках диспансеризации.

Обследовать россиян на рак станут чаще, сообщают "Известия" со ссылкой на главного эксперта Минздрава РФ по профилактической медицине Сергея Бойцова.

Сейчас население проходит диспансеризацию раз в три года. Но некоторые обследования необходимо проходить чаще. Так, анализ на калоректальный рак гражданам от 50 до 75 лет будет проводиться раз в 2 года. Кроме того, для поиска злокачественного образования будут использовать новый более точный иммунохимический метод.

Женщины станут чаще обследовать на рак молочный железы. Россиянки в возрасте 39–49 лет будут проходить маммографию раз в 3 года, в возрасте 50–69 лет – раз в 2 года, передает "Уралинформбюро".

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