На всю страну.

Специалисты Магнитогорского благотворительного фонда "Металлург" (крупнейший благотворитель – ПАО "ММК") приняли участие в III Всероссийском форуме Ассоциации организаций по защите семьи.

На мероприятие собрались 150 представителей региональных некоммерческих организаций со всей страны. Они обсудили роли семейно-ориентированных НКО в подготовке стратегии Десятилетия детства, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Также были рассмотрены вопросы взаимодействия НКО и госструктур, темы продвижения общественных проектов, проблемы работы семейных кризисных центров и поддержки организаций, работающих в сфере детства.

Заведующая детским отделом "Металлурга" Надежда Лихова приняла участие в сессии "Общественные проекты", где представила благотворительную программу "Охрана материнства и детства". Это совместный проект фонда, Автономной некоммерческой организации "Центральная медико-санитарная часть" и ПАО "ММК". Он реализуется 13 лет на пожертвования предприятий Магнитогорска и является ярким примером взаимодействия между НКО, бизнесом и властью.