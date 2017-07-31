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"Ладе Надежде" примерили Х-стильСегодня в 11:43

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В преддверии 20-летия.

В Сети появились рендеры ВАЗ-2120 в фирменном Х-стиле. Независимые дизайнеры показали, как выглядела бы "Лада Надежда", если бы выпускалась сейчас, передает "Уралинформбюро".

Согласно концепции, это легковой 7-местный полноприводный минивэн с широкими возможностями трансформации салона. Ничего подобного в настоящее время отечественный автопром покупателям предложить не может, отмечает портал "Колеса.ру".

Первый российский минивэн "Лада Надежда", созданный на базе пятидверной удлиненной "Нивы" (ВАЗ-2131), сошел с конвейера в 1998 году. Однако уже в 2006 году модель вывели из производства - из-за "скромного" спроса, вызванного низким качеством сборки и морально устаревшим экстерьером машины. Всего было продано немногим более 8000 автомобилей.

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