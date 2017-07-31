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Качканарцам вернут кинотеатрСегодня в 12:22

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На областные деньги.

Во Дворце культуры Качканара планируют возродить кинотеатр. Открыть его хотят уже осенью 2017 года.

Средства на покупку проектора – 2,5 миллиона рублей – выделяет бюджет Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

"Сейчас идет ремонт – после последнего арендатора помещение в плачевном состоянии. – рассказал агентству источник во Дворце культуры. – Ждем, когда придут средства, потом будем заказывать оборудование из-за границы. Организацией самого кинотеатра, скорее всего, займется подрядчик. В идеале надеемся запустить сеансы в сентябре".

Предыдущий кинотеатр, являвшийся единственным в Качканаре, закрылся весной 2017 года. Показы фильмов организовывал местный бизнесмен, арендовавший помещение в ДК.

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