На областные деньги.

Во Дворце культуры Качканара планируют возродить кинотеатр. Открыть его хотят уже осенью 2017 года.

Средства на покупку проектора – 2,5 миллиона рублей – выделяет бюджет Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

"Сейчас идет ремонт – после последнего арендатора помещение в плачевном состоянии. – рассказал агентству источник во Дворце культуры. – Ждем, когда придут средства, потом будем заказывать оборудование из-за границы. Организацией самого кинотеатра, скорее всего, займется подрядчик. В идеале надеемся запустить сеансы в сентябре".

Предыдущий кинотеатр, являвшийся единственным в Качканаре, закрылся весной 2017 года. Показы фильмов организовывал местный бизнесмен, арендовавший помещение в ДК.