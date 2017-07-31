Остановлено строительство трех домов.

Первоуральск и Камышлов отстали от графика переселения из аварийного жилья. Как пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, из-за необходимости проведения дополнительного технического обследования приостановлено строительство дома по улице Кирова в Первоуральске и двух многоквартирников по улице Олимпийской в Камышлове.

По словам регионального министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова, варианты решения проблем на данных объектах уже найдены. В ближайшее время будут проведены встречи с жителям, на которых им расскажут о сроках сдачи домов.

В связи с этой ситуацией врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос о передаче функций по переселению из развалюх от муниципалитетов на областной уровень.

"Практика выполнения программ по строительству детских садов и домов для различных льготных категорий показывает, что далеко не у всех администраций муниципальных образований хватает квалификации, кадрового ресурса и компетенций в области подготовки к строительству, контроля исполнения подрядчиками обязательств для эффективного выполнения планов. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы жители региона могли улучшить свои жилищные условия. Чтобы эта работа проводилась энергично и в срок, нам следует пересмотреть некоторые подходы к реализации таких программ. В частности, считаю необходимым проработать вопрос передачи функций заказчика по проектированию и строительству домов для переселенцев от муниципалитетов на областной уровень", – заявил Куйвашев.

На Среднем Урале в программу переселения из аварийного жилья, признанного непригодным для проживания до 1 января 2012 года, вошло 92 000 квадратных метров жилья. 70 000 "квадратов" в рамках программы должно быть построено, около 22 500 - приобретено на вторичном рынке. На данный момент успели расселить 20 000 квадратных метров, 20 000 введено в эксплуатацию и распределяется между новоселами, 12 000 квадратных метров готовы к итоговой приемке, 25 000 "квадратов" находятся на этапе строительства.