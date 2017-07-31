×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пробег ДОСААФ в Екатеринбурге встретил кружащий в небе самолетСегодня в 12:47

  • Текст

Эстафета приурочена к 90-летию общества.

31 июля 2017 года Екатеринбург принимает международный комбинированный пробег ДОСААФ "С востока на запад России". Необычная эстафета, приуроченная к 90-летию оборонного общества, началась во Владивостоке и финиширует в Минске. Всего ее участники преодолеют 12 000 километров.

В 11.00 на Площадь Советской Армии прибыла колонна из 20 автомобилей, а также байкеров и велосипедистов. Они привезли юбилейный флаг с гербом ДОСААФ и икону Покрова Богородицы. Обе реликвии передали свердловским представителям оборонного общества, которые доставят их в Челябинск.

В честь приезда гостей над Плотинкой и центральными улицами кружил легкомоторный самолет с растяжкой "ДОСААФ".

Главная цель пробега - объединение духовных и нравственных сил всех поколений россиян в поддержку патриотической политики главы государства, а также популяризации деятельности по подготовке защитников Родины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального отделения ДОСААФ.

Перед Черным Тюльпаном развернута выставка ретромотоциклов и автомобилей, морской техники, пара- и дельтапланов, авиамоделей и даже аэростат. Гости могут попробовать себя в сдаче нормативов ГТО и военных дисциплин, а также познакомиться с основами радиопеленгации. Детей порадовало выступление служебных собак.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×