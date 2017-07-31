Эстафета приурочена к 90-летию общества.

31 июля 2017 года Екатеринбург принимает международный комбинированный пробег ДОСААФ "С востока на запад России". Необычная эстафета, приуроченная к 90-летию оборонного общества, началась во Владивостоке и финиширует в Минске. Всего ее участники преодолеют 12 000 километров.

В 11.00 на Площадь Советской Армии прибыла колонна из 20 автомобилей, а также байкеров и велосипедистов. Они привезли юбилейный флаг с гербом ДОСААФ и икону Покрова Богородицы. Обе реликвии передали свердловским представителям оборонного общества, которые доставят их в Челябинск.

В честь приезда гостей над Плотинкой и центральными улицами кружил легкомоторный самолет с растяжкой "ДОСААФ".

Главная цель пробега - объединение духовных и нравственных сил всех поколений россиян в поддержку патриотической политики главы государства, а также популяризации деятельности по подготовке защитников Родины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального отделения ДОСААФ.

Перед Черным Тюльпаном развернута выставка ретромотоциклов и автомобилей, морской техники, пара- и дельтапланов, авиамоделей и даже аэростат. Гости могут попробовать себя в сдаче нормативов ГТО и военных дисциплин, а также познакомиться с основами радиопеленгации. Детей порадовало выступление служебных собак.