В обслуживании.

Утром 31 июля у клиентов Сбербанка не проходили платежи по картам и онлайн. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России, к полудню обслуживание восстановилось в обычном режиме. Представители банка принесли свои извинения, но причины сбоев не назвали.

Стоит отметить, что аналогичные проблемы наблюдаются во многих регионах страны. О сбоях пишут пользователи из Хабаровского и Краснодарского краев, Новосибирской, Тверской, Иркутской областей, Башкирии.