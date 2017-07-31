В назидание.

В Екатеринбурге на улице Баумана дорожники, укладывая новый асфальт, замуровали автомобиль Honda.

Снимки выложили в Сеть очевидцы, передает "Уралинформбюро". На кадрах видно, что рабочие закатали в асфальт переднее колесо машины. Удалось ли владельцу выехать - не сообщается.

Пользователи соцсетей, комментирую фотографии, разделились на два лагеря. Одни заявили, что подрядчик наверняка размещал поблизости предупреждающие о ремонте объявления, а водитель проигнорировал их. Других крайне возмутил поступок рабочих.

"Не трогайте машину. Вызывайте ГАИ и участковых. Оповещайте страховых и дерите деньги с подрядчика", - написал участник группы "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург".