На Среднем Урале сокращают сроки подключения к коммунальным сетямСегодня в 13:53
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До года.
К концу 2017 года в свердловских муниципалитетах внедрят единую модель подключения к системам тепло-, водоснабжения и водоотведения. Предполагается, что максимальные сроки техприсоединения сократятся с 1,5 до 1 года.
Как пояснили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, на данный момент в областное законодательство внесены необходимые изменения, позволяющие упростить процедуру техприсоединения. Во всех муниципалитетах определены гарантирующие организации, утверждены схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения, приняты административные регламенты по получению разрешения на проведение земляных работ. Подключение объектов капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры осуществляется в рамках 93 инвестиционных программ.
К декабрю 2017 года на официальных сайтах муниципалитетов появятся специальные разделы, где можно будет найти информацию о технической возможности подключения и свободных мощностях. Также там будут размещены необходимые справочные телефоны, адреса электронной почты и перечень необходимых для техприсоединения документов.
Сейчас разрабатывается программное обеспечение, позволяющего рассчитать примерную стоимость подключения к сетям с учетом нагрузки. Заявку на подключение можно будет подать в электронной форме, почтовым отправлением и курьером.
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