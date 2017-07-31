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На Среднем Урале сокращают сроки подключения к коммунальным сетямСегодня в 13:53

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До года.

К концу 2017 года в свердловских муниципалитетах внедрят единую модель подключения к системам тепло-, водоснабжения и водоотведения. Предполагается, что максимальные сроки техприсоединения сократятся с 1,5 до 1 года.

Как пояснили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, на данный момент в областное законодательство внесены необходимые изменения, позволяющие упростить процедуру техприсоединения. Во всех муниципалитетах определены гарантирующие организации, утверждены схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения, приняты административные регламенты по получению разрешения на проведение земляных работ. Подключение объектов капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры осуществляется в рамках 93 инвестиционных программ.

К декабрю 2017 года на официальных сайтах муниципалитетов появятся специальные разделы, где можно будет найти информацию о технической возможности подключения и свободных мощностях. Также там будут размещены необходимые справочные телефоны, адреса электронной почты и перечень необходимых для техприсоединения документов.

Сейчас разрабатывается программное обеспечение, позволяющего рассчитать примерную стоимость подключения к сетям с учетом нагрузки. Заявку на подключение можно будет подать в электронной форме, почтовым отправлением и курьером.

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