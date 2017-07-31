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Челябинск зачистят от несанкционированных овощных палатокСегодня в 14:29

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Под угрозой сноса – сотни объектов.

С улиц Челябинска в скором времени могут исчезнуть объекты несанкционированной торговли. Вопрос был поднят 31 июля на аппаратном совещании в администрации города.

"Мы уже создали оперативную группу, смотрим с депутатами по районам, что и где расположено. Особенно это касается несанкционированных точек торговли. Некоторые из них напрямую связаны с вопросами безопасности. Например, рядом со Свято-Троицким храмом на киоске установлен газовый баллон. Никаких разрешительных документов нет. И такой объект не один", - пояснил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

По данным мэрии, в столице Южного Урала сейчас насчитывается порядка 600 незаконных палаток, более половины из которых расположены на гостевых маршрутах.

Первоначально демонтировать объект предлагается его владельцу. Если он не идет на встречу требованиям властей, киоск сносят за деньги города, а затем нарушителю выставляют счет.

"Бывают случаи, когда на временный некапитальный объект, которого нет в схеме, приходит по 3 уведомления, но реакции никакой. Теперь есть механизм, чтобы временный некапитальный объект убрать законным способом. На прошедшем заседании депутатов было принято постановление о гостевых маршрутах. Там все прописано - что может на них находиться", - добавил председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

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