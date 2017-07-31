В высокий сезон.

Аэропорт Кольцово ввел пакетные тарифы для краткосрочной парковки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиагавани. В высокий сезон, с 1 августа по 31 сентября, оставить автомобиль на время отпуска или командировки станет дешевле на 45%.

Нахождение автомобиля на привокзальной площади в течение 4-8 суток обойдется владельцу в 3800 рублей, 9-11 суток – в 4900 рублей, 12-15 суток – в 6500 рублей. "Вводимые с 1 августа пакетные тарифы для краткосрочной парковки ориентированы на любителей максимального комфорта, желающих оставить свой автомобиль прямо на привокзальной площади перед терминалом", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что в аэропорту продолжают действовать тарифы для долгосрочной парковки (500 рублей за первые сутки, 400 рублей – за последующие) и долгосрочной парковкой "эконом" (1500 рублей за 7 суток, 100 рублей – за последующие).