×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Парковка у Кольцово "оптом" станет дешевлеСегодня в 14:34

  • Текст

В высокий сезон.

Аэропорт Кольцово ввел пакетные тарифы для краткосрочной парковки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиагавани. В высокий сезон, с 1 августа по 31 сентября, оставить автомобиль на время отпуска или командировки станет дешевле на 45%.

Нахождение автомобиля на привокзальной площади в течение 4-8 суток обойдется владельцу в 3800 рублей, 9-11 суток – в 4900 рублей, 12-15 суток – в 6500 рублей. "Вводимые с 1 августа пакетные тарифы для краткосрочной парковки ориентированы на любителей максимального комфорта, желающих оставить свой автомобиль прямо на привокзальной площади перед терминалом", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что в аэропорту продолжают действовать тарифы для долгосрочной парковки (500 рублей за первые сутки, 400 рублей – за последующие) и долгосрочной парковкой "эконом" (1500 рублей за 7 суток, 100 рублей – за последующие).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×