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С больничных по уходу за детьми сняли ограниченияСегодня в 14:45

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По возрасту и сроку.

В случае тяжелой болезни ребенка россияне смогут оформлять больничный по уходу за ним вплоть до его 18-летия. Соответствующий приказ Минздрава, меняющий порядок выдачи листов нетрудоспособности, согласовал Минтруд, передает "Лайф".

Возрастной ценз - с 15 до 18 лет - увеличен для детей с онкологией и тяжелыми поствакцинальными осложнениями, а также юных россиян больных ВИЧ (но только в случае госпитализации последних).

Среди других новаций от Минздрава - снятие ограничений на длительность больничного по уходу за детьми-инвалидами и малышами младше 7 лет. Раньше родителям разрешалось брать не более 120 и 60 календарных дней в год соответственно, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что с 1 июля 2017 года в России введены электронные больничные.

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