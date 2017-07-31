По возрасту и сроку.

В случае тяжелой болезни ребенка россияне смогут оформлять больничный по уходу за ним вплоть до его 18-летия. Соответствующий приказ Минздрава, меняющий порядок выдачи листов нетрудоспособности, согласовал Минтруд, передает "Лайф".

Возрастной ценз - с 15 до 18 лет - увеличен для детей с онкологией и тяжелыми поствакцинальными осложнениями, а также юных россиян больных ВИЧ (но только в случае госпитализации последних).

Среди других новаций от Минздрава - снятие ограничений на длительность больничного по уходу за детьми-инвалидами и малышами младше 7 лет. Раньше родителям разрешалось брать не более 120 и 60 календарных дней в год соответственно, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что с 1 июля 2017 года в России введены электронные больничные.