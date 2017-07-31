По заявлениям должников.

Судебные приставы Среднего Урала подвели первые итоги реализации "Закона о коллекторах", вступившего в силу 1 января 2017 года.

Как рассказала "Уралинформбюро" заместитель руководителя регионального УФССП Елена Сидорова, за это время к ним поступило порядка 400 обращений, связанных с коллекторской деятельностью. До суда дошли только 2 из них. В первом случае суд признал действия сотрудника коллекторской организации незаконными и приговорил его к штрафу в 5000 рублей. Во втором случае, где ответчиком выступало юридическое лицо, служители Фемиды ограничились предупреждением.

"Автоинформатор по несколько раз в день уведомлял человека о том, что он является должником. Юрлицо сейчас пытается обжаловать его привлечение к административной ответственности. Практика, является ли автоинформатор именно в этой части нарушением законодательства, еще не сформирована. Если решение отменят, мы дойдем до Верховного суда с целью выработки единой практики привлечения к административной ответственности", - сообщила Елена Сидорова.

По ее словам, сроки рассмотрения и результат зависят от полноты и качества предоставленных на рассмотрение документов. Помимо заявления необходимо принести доказательства – взять выписку у оператора сотовой связи, где указывается, с какого телефонного номера и с какой регулярностью поступают звонки.

Длительность телефонных звонков также имеет значение. Как правило, должники жмут на "отбой" уже на первых секунд беседы. "Этого делать не стоит. Время разговора должно быть не менее 20 секунд", - отмечает Сидорова.

К слову, значительная часть коллекторских организаций, орудующих на территории Среднего Урала, зарегистрирована в Москве и Подмосковье. Подобные заявления свердловские приставы переадресуют своим коллегам из других региональных подразделений.

Отдельный вопрос – это взыскание просроченной задолженности кредитными учреждениями. В этом случае все материалы подлежат рассмотрению не службой судебных приставов, а Центральным банком. Что касается деятельности коллекторов с криминальной окраской, когда есть угроза жизни и здоровью людей, то она остается в компетенции правоохранительных органов.

"Коллекторские организации должны понимать, что чем больше к ним будет вопросов со стороны заявителей, тем больше проверок со стороны службы судебных приставов - вплоть до отзыва лицензии", - подытожила Елена Сидорова.