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Тюменская ВИЧ-диссидентка избежала наказания за смерть дочериСегодня в 17:11

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Женщина помирилась с мужем.

В Тюмени прекращено судебное разбирательство по делу женщины, чья дочь скончалась от ВИЧ. Диссидентка отказывалась лечить ребенка, за что ее требовал наказать муж. Однако во время судебного заседания стороны примирились.

"Прокуратура возражала против прекращения уголовного дела. Сейчас есть 10 дней на обжалование судебного постановления", – сообщила "Уралинформбюро" помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.

Стоит напомнить, трехлетняя девочка скончалась в одной из больниц Тюмени в апреле 2017 года. Ее мать отрицала существование в природе вируса иммунодефицита человека, а потому не лечилась сама и не допускала врачей к дочери. В итоге ВИЧ-диссидентку обвинили в причинении смерти по неосторожности.

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