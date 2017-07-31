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В Зауралье во время ремонта дома нашли кладСегодня в 17:09

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Пролежавший 100 лет.

В Зауралье в селе Звериноголовское во время ремонта частного дома жильцы нашли 100-летний клад.

Как рассказала "Уралинформбюро" председатель местного совета ветеранов Нина Жильцова, сельчане приобрели дом недавно и решили сменить старую крышу. Во время работ на чердаке они нашли сверток. Внутри лежали денежные купюры 1890, 1909, 1910, 1914, 1915 и 1917 годов выпуска на сумму 1 200 рублей. По тем временам, это было огромное состояние. Кроме того, в свертке лежали Георгиевский крест и медаль "За храбрость", принадлежавшие участнику Первой мировой войны Петру Михайловичу Черкасову.

Краевед не смогла оценить стоимость находки. Она пояснила, что деньги и награды были переданы племяннице Черкасова.

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