На Среднем Урале проложили первый брендовый турмаршрутСегодня в 17:13
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Через четыре города.
"Самоцветные истории Урала" могут стать одним из брендовых туристических маршрутов России. К такому выводу пришли эксперты Министерства культуры РФ после ознакомительной поездки по Свердловской области, посетив Екатеринбург, Невьянск, Березовский и Нижний Тагил.
В пользу трехдневного тура для всех категорий туристов, объединяющего более 10 объектов показа, зачтены хорошие дороги, достаточность объектов размещения и питания. Особо экспертами отмечены уральский геологический музей, Литературный квартал в Екатеринбурге и Невьянский историко-архитектурный музей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.
"Самое потрясающее впечатление – это музей-шахта в Березовском, для гостей из других регионов – это настоящий Урал. Сам регион очень интересный, и запросы на туры в Свердловскую область есть давно. Мы надеемся, что вскоре появится интересный продукт не только для жителей Большого Урала, но и Москвы, и Санкт-Петербурга", – поделился впечатлениями исполнительный директор группы компаний "Невские сезоны" Кирилл Соколов.
Брендовый маршрут получает собственный логотип и бонусную программу для туристов. Он рекомендуется к продвижению отечественным и зарубежным туроператорам. Для Свердловской области это не только возможность увеличить турпоток, но и повысить инвестпривлекательность территорий, по которым проходит поездка.
По словам замминистра инвестиций и развития региона Александра Породнова, предложение включить "Самоцветное кольцо Урала" в перечень таких маршрутов было подано год назад. "Мы предлагали несколько вариантов маршрута, объекты показа выбирали сами эксперты. Для нас брендирование – это привлечение дополнительного федерального ресурса для продвижения нашей туристической дестинации", – отметил он.
Стоит отметить, что "Самоцветные истории Урала" созданы на базе автотуристского кластера "Самоцветное кольцо Урала", который развивается в Свердловской области с 2014 года и входит в федеральную целевую программу. За 2015-2016 годы на разработку кластера из госбюджета было привлечено 280 миллионов рублей, еще 200 миллионов выделено из областного "кошелька".
В рамках "Самоцветного кольца Урала" действует более 15 регулярных туров, запущен специальный сайт с возможностью онлайн-бронирования и оплаты поездок, трансфер осуществляется на брендированных автобусах. Все это позволило более чем вдвое увеличить турпоток.
Заседание экспертного совета Минкультуры РФ, которое решит судьбу "Самоцветных историй Урала", состоится в начале августа.
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