Первый в России.

30 июля в Тюмени был торжественно открыт первый в России памятник Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной Республики генералу армии Ивану Федюнинскому.

День был выбран не случайно, И.Федюнинский родился 30 июля 1900 года в деревне Гилево Тюменского уезда Тобольской губернии в крестьянской семье. В 19 лет он вступил добровольцем в Красную Армию.

Талантливый полководец, верный соратник Георгия Жукова внес огромный личный вклад в разгром армии фашистских захватчиков. В благодарность за блестяще проведенные операции и освобождение от рабства нацистов и японских милитаристов жители Волхова, Ломоносова, Кингисеппа, Брянска, Карачева, Гомеля, Таллина, Чойбалсана (Монголия) и Фломберха (Польша) избрали И.Федюнинского своим почетным гражданином.

Трудно переоценить его роль в прорыве блокады Ленинграда. Под командованием генерал-майора соединения 2-й ударной армии не только остановили противника в ходе Тихвинской оборонительной операции, но и умелыми наступательными действиями заставили перейти к обороне. Вскоре блокада Ленинграда была прорвана.

Установка в областном центре памятника Ивану Федюнинскому – это результат многолетней работы Тюменского городского клуба ветеранов, который носит имя легендарного генерала. В ответ на обращение председателя объединения Вениамина Костоломова в АО "Транснефть - Сибирь" было принято решение о финансировании установки мемориала в рамках реализации благотворительной программы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Памятник Федюнинскому, ставший достойным подарком тюменцам со стороны АО "Транснефть - Сибирь" в год 50-летнего юбилея предприятия, позволит сохранить подвиг Героя СССР в сердцах молодежи.

С открытием монумента тюменских ветеранов поздравили президент Российской ассоциации Героев, Герой России, председателя комитета по обороне Госдумы генерал-полковника Владимир Шаманова, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.