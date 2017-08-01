От 100 тысяч и больше.

Число невыездных должников в Свердловской области может существенно сократиться. С октября 2017 года в России в законную силу вступают поправки к закону, которые сдвигают невыездной "порог" с 10 до 30 тысяч рублей.

По словам заместителя руководителя регионального УФССП Елены Сидоровой, сегодня на контроле у судебных приставов уральцы с крупными долгами. С "мелочевкой" они разбираются, скорее, по остаточному принципу.

"В первую очередь мы ограничиваем в праве выезда с крупными долгами. На контроле находятся исполнительные производства на сумму свыше 1 миллиона рублей. Далее – по убывающей: 500, 300 тысяч и так далее. Должников с мелкими суммами мы стараемся не ограничивать. Тем более что в большинстве случаев исполнительные производства до 30 тысяч рублей заканчиваются фактическим исполнением", - сообщила "Уралинформбюро" Сидорова.

Исключение составляют злостные нарушители правил дорожного движения. "Когда в отношении одного должника вынесено 10 и более штрафов на разные суммы, тогда мы применяем ограничение права выезда за пределы РФ", - уточнила Сидорова.

В целом количество взысканных задолженностей по сравнению с прошлым годом выросло на 3 миллиарда рублей. "На сегодня 40% исполнительных документов заканчиваются фактическим исполнением . К концу года, думаю, этот показатель достигнет 50%", - отметила представитель УФССП.

Актуальной остается борьба с неплательщиками алиментов. Год назад, 15 июля 2016 года, вступила в силу статья 157 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность для должников. Если они в течение 2 месяцев не делают попыток погасить задолженность перед детьми, приставы принимают меры по их привлечению к уголовной ответственности. На сегодняшний день таковых - 900 человек.

Возможно, благодаря этой мере сумма взысканий с алиментщиков увеличилась приблизительно на 100 миллионов рублей, тогда как количество исполнительных производств снизилось. В сухом остатке - порядка 20 тысяч исполнительных документов на сумму 2,7 миллиарда рублей.