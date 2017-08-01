На массовых направлениях.

Минтранспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приступили к разработке комплекса мер по устранению срывов полетной программы на чартерных авиарейсах, пишут "Известия".

По данным источника издания в авиационной отрасли, речь в первую очередь идет о перевозчиках, осуществляющих чартерные рейсы по заказу туроператоров. Обсуждается вариант полного отказа от практики чартерных пассажирских перевозок туристов на массовых направлениях при фрахтовке самолетов крупными туристическими фирмами.

В числе прочего рассматриваются ужесточение применяемых к перевозчикам санкций, усиление госконтроля за формированием и выполнением чартерных программ, а также смена статуса авиарейсов в высокий туристический сезон — с чартерных на регулярные. В последнем случае мера обусловлена соображениями приоритетности обслуживания самолетов в аэропортах: регулярному рейсу всегда отдается предпочтение по сравнению с чартером, передает "Уралинформбюро".

В разработке мер, как отмечают в Росавиации, задействованы также федеральные органы исполнительной власти и заинтересованные общественные организации. Предполагается, что они будут применяться уже в 2018 году с наступлением высокого сезона.