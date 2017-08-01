С бактериологической начинкой.

Кипячение губок для мытья посуды не убивает патогенные микробы, а наоборот увеличивает их популяцию. К такому выводу пришли немецкие медики и микробиологи. Результаты их исследований размещены в журнале Nature Communications.

Оказалось, что в одном кубическом сантиметре поролона обитает до 50 миллиардов бактерий - представители 35 отрядов, 73 семейств и 118 родов. Самые опасные из них - Escherichia coli, вызывающая расстройства кишечника, и Klebsiella, способная спровоцировать пневмонию или менингит. Наиболее распространены в губках Moraxella osloensis и бактерии Acinetobacter и Chryseobacterium. Они приводят к развитию заболеваний средней тяжести, особенно у людей с пониженным иммунитетом, передает "Уралинформбюро".

Подобному биологическому многообразию способствуют влажная среда и постоянный контакт с пищей, посудой и человеческими руками. Народные способы "дезинфекции": кипячение, прогревание в микроволновой печи или промывание в горячей воде с мылом дают обратный эффект - армия бактерий только множится.