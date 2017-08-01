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Посудные губки оказались "минами замедленного действия"Сегодня в 09:41

С бактериологической начинкой.

Кипячение губок для мытья посуды не убивает патогенные микробы, а наоборот увеличивает их популяцию. К такому выводу пришли немецкие медики и микробиологи. Результаты их исследований размещены в журнале Nature Communications.

Оказалось, что в одном кубическом сантиметре поролона обитает до 50 миллиардов бактерий - представители 35 отрядов, 73 семейств и 118 родов. Самые опасные из них - Escherichia coli, вызывающая расстройства кишечника, и Klebsiella, способная спровоцировать пневмонию или менингит. Наиболее распространены в губках Moraxella osloensis и бактерии Acinetobacter и Chryseobacterium. Они приводят к развитию заболеваний средней тяжести, особенно у людей с пониженным иммунитетом, передает "Уралинформбюро".

Подобному биологическому многообразию способствуют влажная среда и постоянный контакт с пищей, посудой и человеческими руками. Народные способы "дезинфекции": кипячение, прогревание в микроволновой печи или промывание в горячей воде с мылом дают обратный эффект - армия бактерий только множится.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
мусор а головах чиновников и начальников Сегодня в 10:59

Насчёт мыла какие-то непонятки. Что, мыло способствует рапсространению бактерий? А насчёт губок-дак они долго не эксплуатируются, махратятся. Поэтому только выбрасывать, зачем кипятить то, что нельзя потом нормально использовать? Я их никогда не кипячу, если сильно загрязнилась и разлахматилась, то выбрасываю. Конечно, это вопрос, что и экологии от мусора плохо. Значит надо дальше думать, как разделять мусор с целью переработки. Как у нас в стране всё мучительно делается, кроме болтовни. Несколько лет трепались в СМИ по поводу раздела мусора, поставили контейнеры 2-х цветов. Ладно, я уже нескольо лет разделяю мусор по разным пакетам. И что? А то, что приезжает один мусоровоз и сваливает всё в одну кучу. А сейчас и на контейнеры стали устанавлвать крышки другого цвета. На зеленый контейнер устанавливают крышку оранжевую и наоборот. Кто виноват-то? Если чиновники и депутаты вместо того чтобы заниматься вопросами жизни народа, занимаются самопиаром и только своей выгодой, то именно поэтому в нашей стране любая хорошая инициатива упирается в тупик.

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