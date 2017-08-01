Из елей.

Зеленый "Ленин" вырос на горе Извоз под Верхнеуральском (Челябинская область). Геоглиф с высоты снял житель Тюмени Александр Чалков.

Сотни елей в виде надписи "Ленин" были посажены в 1970-е годы – в честь столетия со дня рождения вождя мирового пролетариата. Необычная аллея является особо охраняемой территорий, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что похожая роща есть в Курганской области. Гигантская зеленая надпись "Ленину 100 лет", на которую ушло около 40 000 сосен, видна даже из космоса.

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