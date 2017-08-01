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Прикамье побил град размером с яйцоСегодня в 09:46

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Непогоду ждут в Свердловской области.

На Кунгурский район обрушился град размером с перепелиное яйцо. Гроза прошла днем 31 июля. Фотографии последствий очевидцы выкладывают в соцсети. Некоторые сравнивают градины с коробком спичек или с яйцами: "Пермский край. У меня у обоих авто крыша и капот во вмятинках".

По словам местных жителей, гроза длилась около получаса, а градины отскакивали от земли на метр.

1 августа непогода и град ожидаются в Свердловской области. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометеоцентре, днем ожидаются проливные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.


Фото: "Подслушано Кунгур" /vk.com

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