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Россияне вспомнили про грядки "из 90-х"Сегодня в 10:07

По-другому не выжить.

Переход на сельхозпродукцию собственного производства помог улучшить материальное положение трети россиян в 2017 году. Такое заключение сделано по итогам мониторинга РАНХиГС, передает "Уралинформбюро".

"В поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики", - отмечают аналитики.

Изменили свои привычки и представители среднего класса. Во втором квартале текущего года 69% из них сэкономили на питании вне дома, траты на отпуск урезали 63% респондентов.

Большинство россиян привыкли к вялотекущему кризису и стабильному снижению реальных доходов, поэтому не отмечают резкого ухудшения материального положения. Наоборот, его оценка стала более позитивной - на треть, до 28%, снизилась доля считающих, что материальное положение ухудшилось за последние месяцы.

Однако позитивный настрой исследователей меркнет перед другими данными. По итогам 2016 года в России официально насчитали почти 20 миллионов человек, живущих на грани нищеты. Считают же себя бедными почти половина россиян - около 70 миллионов человек. То есть их доходы настолько малы, что уменьшаться им уже некуда, остается только одно - мечтать об их увеличении.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
бедная пенсионерка, страдающая, как и все бедные люди в РФ, от ненасытной еврейской власти в РФ Сегодня в 10:46

Нас довели уже до такого состояния, что мы пытаемся выращивать сельхозпродукции на своих подоконниках и на балконах в бетонных домах. А что делать. если сада-огорода нет? Пока, правда, не очень прибыльно получается, но, хотя бы, зелень глаза радует. А если учесть, что все деревья рядом с домом повырубали. чтобы мы задахалисьт от выхлопных газов, то эта зелень, от огурцов-помидоров становится жизненно необходимой, даже если и плодов маловато, даже если эта зелень не очень хорошо растёт, но, всё-таки, что-то есть.

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