Россияне вспомнили про грядки "из 90-х"Сегодня в 10:07
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По-другому не выжить.
Переход на сельхозпродукцию собственного производства помог улучшить материальное положение трети россиян в 2017 году. Такое заключение сделано по итогам мониторинга РАНХиГС, передает "Уралинформбюро".
"В поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики", - отмечают аналитики.
Изменили свои привычки и представители среднего класса. Во втором квартале текущего года 69% из них сэкономили на питании вне дома, траты на отпуск урезали 63% респондентов.
Большинство россиян привыкли к вялотекущему кризису и стабильному снижению реальных доходов, поэтому не отмечают резкого ухудшения материального положения. Наоборот, его оценка стала более позитивной - на треть, до 28%, снизилась доля считающих, что материальное положение ухудшилось за последние месяцы.
Однако позитивный настрой исследователей меркнет перед другими данными. По итогам 2016 года в России официально насчитали почти 20 миллионов человек, живущих на грани нищеты. Считают же себя бедными почти половина россиян - около 70 миллионов человек. То есть их доходы настолько малы, что уменьшаться им уже некуда, остается только одно - мечтать об их увеличении.
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Нас довели уже до такого состояния, что мы пытаемся выращивать сельхозпродукции на своих подоконниках и на балконах в бетонных домах. А что делать. если сада-огорода нет? Пока, правда, не очень прибыльно получается, но, хотя бы, зелень глаза радует. А если учесть, что все деревья рядом с домом повырубали. чтобы мы задахалисьт от выхлопных газов, то эта зелень, от огурцов-помидоров становится жизненно необходимой, даже если и плодов маловато, даже если эта зелень не очень хорошо растёт, но, всё-таки, что-то есть.ответить
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