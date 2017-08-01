По-другому не выжить.

Переход на сельхозпродукцию собственного производства помог улучшить материальное положение трети россиян в 2017 году. Такое заключение сделано по итогам мониторинга РАНХиГС, передает "Уралинформбюро".

"В поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики", - отмечают аналитики.

Изменили свои привычки и представители среднего класса. Во втором квартале текущего года 69% из них сэкономили на питании вне дома, траты на отпуск урезали 63% респондентов.

Большинство россиян привыкли к вялотекущему кризису и стабильному снижению реальных доходов, поэтому не отмечают резкого ухудшения материального положения. Наоборот, его оценка стала более позитивной - на треть, до 28%, снизилась доля считающих, что материальное положение ухудшилось за последние месяцы.

Однако позитивный настрой исследователей меркнет перед другими данными. По итогам 2016 года в России официально насчитали почти 20 миллионов человек, живущих на грани нищеты. Считают же себя бедными почти половина россиян - около 70 миллионов человек. То есть их доходы настолько малы, что уменьшаться им уже некуда, остается только одно - мечтать об их увеличении.

Ранее по теме:

20 миллионов россиян оказались на грани нищеты

Каждый десятый свердловчанин живет за чертой бедности