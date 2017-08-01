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РЖД оштрафовали за загрязнение двух рек в ПрикамьеСегодня в 10:33

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На 50 000 рублей.

РЖД оштрафовали на 50 000 рублей за загрязнение двух рек в Пермском крае - Уньвы и Сухой Абли.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, реки были предоставлены в пользование железнодорожникам для сброса сточных вод. Однако в третьем квартале 2016 года компания пренебрегла нормами. ПДК железа была превышена в 3,4 раза, нефтепродуктов - в 2 раза, фосфатов - в 9,15 раза, нитрат-анионов - в 10,5 раза, аммоний-ионов - в 30,3 раза, сульфат-анионов - в 1,1 раза, биологическое потребление кислорода было больше положенного в 3 раза.

ОАО "РЖД" пыталось опротестовать штраф в краевом суде, однако жалобу в инстанции не удовлетворили. Решение вступило в законную силу.

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