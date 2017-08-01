В Шумихе.

В городе Шумихе Курганской области появилась очередная сомнительная компания – ООО "Энергия+". По сообщениям местных жителей, "Энергия+" уже начала предлагать заключить с ней договоры на поставку электроэнергии. Организация была образована в ноябре 2016 года, доступа на оптовый рынок электроэнергии компания не имеет, договор с гарантирующим поставщиком региона у нее также отсутствует.

Примечательно, что появилась данная организация во время банкротства ООО "Энергия", которое ранее неправомерно реализовывало электроэнергию потребителям на территории региона.

Директором новой "Энергии+" является Леонид Шмаков. Он в настоящий момент входит в состав учредителей столь же сомнительной компании "РусШумихаЭнергосбыт". Не исключено, что новая организация собирается снова повторить схему обанкротившихся "Шумихинского энергосбыта" и "Энергии", пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток".

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Курганской области – АО "ЭК "Восток" рекомендует потребителям проявить бдительность и проверять, на каких основаниях действует новая компания.