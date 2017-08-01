Площадь загрязнения – 25 гектаров.

Экологи "Зеленого фронта" обнаружили загрязненную нефтепродуктами акваторию и береговую линию в районе города Лангепас. По примерным подсчетам, площадь загрязнения составила около 25 гектаров, из которых не менее 5 - сама акватория реки Ванъеган.

Внимание активистов привлекли "радужная пленка" на поверхности водоема и "темная" береговая линия.

"На участке присутствовал характерный для нефтепродуктов запах, давние следы работы спецтехники и вешки (сигнальные флажки для работы спецтехники), что может свидетельствовать о частичной ликвидации объемов возможной аварии", - сообщили "Уралинформбюро" в общественной организации.

По словам ее председателя Сергея Виноградова, загрязненный объект находится рядом с месторождениями "ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз". Возможная причина загрязнения – нарушения государственных норм в части проектирования, строительства и реконструкции промысловых нефтегазопроводов.

Для оценки ситуации общественники направили запросы в соответствующие ведомства.



Фото: greenfront.su