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На Среднем Урале стали меньше питьСегодня в 14:25

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И торговать "паленкой".

За последние 10 лет жители Среднего Урала стали меньше употреблять алкоголь. Только с 2015-го по 2016 год потребление горячительного в регионе сократилось с 9,9 до 8 литров на душу населения. Об этом 1 августа сообщила замминистра АПК и продовольствия Свердловской области Светлана Островская.

Однако, несмотря на общее снижение спроса на спиртное, крепкий алкоголь популярности не теряет. "В розничной продаже алкогольной продукцией по-прежнему лидирующие места занимают водка, ликероводочные напитки и пиво", - пояснила чиновница, отметив, что такой расклад является общероссийской тенденцией.

При этом снизился уровень продажи "паленки". По данным межрегионального управления ФАС по регулированию алкогольного рынка по УрФО, в 2015 году на Среднем Урале было выявлено 31 016 мегалитров нелегальной продукции, в 2016 – 19 965 мегалитров, а за 6 месяцев 2017 года – 745 мегалитров, передает "Уралинформбюро".

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