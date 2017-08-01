С расстояния 1,25 миллиона километров.

Ученые NASA впервые опубликовали уникальный снимок рассвета на Сатурне. Фото было сделано 16 июля 2017 года с помощью космического зонда "Кассини", расположенного на расстоянии 1,25 миллиона километров от планеты, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, аппарат запечатлел южное полярное сияние на газовом гиганте. Изображение было снято 20 июля, когда зонд был примерно примерно в одном миллионе километров от Сатурна.

Сейчас искусственный спутник продолжает кружить вокруг планеты. Он должен обойти ее по орбите пять раз, после чего совершить погружение в атмосферу. Предполагается, что миссия будет завершена 15 сентября.