Но только в нижней части.

Реставрация в Екатеринбурге дома купца Чувильдина, более известного как "Косой дом", по мере приближения финалу обрастает тайнами и слухами. На днях в редакцию "Уралинформбюро" позвонили встревоженные граждане, которые обвинили реставраторов в произвольной замене исторических деревянных перекрытий здания на современные железобетонные.

К этому моменту на объекте успел смениться подрядчик: вместе специалистов Санкт-Петербургского реставрационного центра восстановлением "Косого дома" занялась компания "Рестострой". Ее директор Евгений Бороздин в беседе с "Уралинформбюро" отказался комментировать технические тонкости процесса, заявив: "Все идет в четком соответствии с проектом и в рамках разрешительной документации".



Сегодня за сохранность "Косого дома" отвечают эти люди и организации.

Представители областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия поспешили успокоить горожан: все работы идут согласно выданному разрешению, никто на исторический облик здания не покушается.

"Само здание сохраняется максимально в историческом виде, чердачные перекрытия и перекрытия между первым и вторым этажами останутся деревянными, — сообщала корреспонденту агентства ведущий специалист Управления Елена Ханякина. — А вот в нижней части здания предусмотрена железобетонная конструкция. Это делается для того, чтобы дом не "съехал" к реке. Проектировщик аккуратно подошел к объекту, но здание требует укрепления более сильными материалами, чем дерево".



С "неисторического" пристроя уже сняли крышу.

Реставраторы, занимавшиеся домом купца Чувильдина в апреле-мае 2017 года, также подтвердили что при восстановлении и приспособлении некоторых памятников может применяться железобетон для укрепления несущих конструкций. Например, такая технология использовалась при реконструкции-реставрации здания заводоуправления УЗТМ на площади 1-й пятилетки.

Более того: железобетонные конструкции на металлических балках-рельсах для монтажа перекрытий между первым и вторым этажами использовались уже в начале ХХ века в том числе при строительстве дома Чувильдина и дома фабриканта Круковского (ул. Карла Либкнехта,45 ). Об этом "Уралинформбюро" рассказал архитектор Виталий Селезнев, официальный представитель Санкт-Петербургского реставрационного центра в Екатеринбурге.



На северном фасаде идет реконструкция оконных рам. Осталось понять, как избавиться от граффити.

"В конце апреля мы получили разрешение на демонтажные работы на этом объекте, — пояснил Селезнев в беседе с корреспондентом агентства. — Работали по чердачным перекрытиям между первым и вторым этажом, а также между вторым этажом и чердаком. Мы выгребли мусор, накопившийся за сто с лишним лет эксплуатации этого дома, частично разобрали полы первого этажа и демонтировали перегородки в пристрое. Работы продолжались до момента, пока не открылись деревянные балки перекрытия. Выяснилось, что одна чердачная балка и две между этажами полностью утратили свою несущую способность, прогнили, прогорели и в процессе демонтажа просто сломались. Мы были вынуждены их разрезать и демонтировать". По словам Селезнева, специалисты Санкт-Петербургского реставрационного центра завершили работы 23 мая, поэтому не имеют информации о том, что происходит на объекте сегодня.

"Вообще предметами охраны в доме Чувильдина являются фасад, форма конструкции, расстекловка окон и конструкция кровли. Если деревянные перекрытия внесены в список предметов охраны, никто не будет их заменять. Но, насколько я помню, их там нет", — добавил Селезнев.

"Уралинформбюро" решило выяснить, какие элементы "Косого дома" должны оставаться в неприкосновенности при реставрации, а какие можно при необходимости заменить на новодел. Список охраняемых элементов дома купца Чувильдина подробно перечислен в приказе МУГИСО от 27 апреля 2015 года. Их ровно пять: местоположение объекта, объемно-пространственная и планировочная композиция здания, строительные конструкции, архитектурно-декоративное оформление фасадов и элементы оформления интерьеров. Перекрытия с этом списке не упоминаются.



Предметы охраны дома купца Чувильдина перечислены в приказе МУГИСО. Фото: mugiso.midural.ru.

Следует добавить, что дом купца Чувильдина в январе 2017 года купила на аукционе компания "Капитал". Другой частью здания владеет бизнесмен Александр Петров. Незадолго до этого екатеринбургский архитектор Михаил Южаков разработал эскизный проект реставрации памятника. Рабочий проект делал другой реставратор — руководитель ООО "Терем" Виктор Семененко.

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